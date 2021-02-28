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«Безупречная русалочка»: жена DZIDZIO посветила «пятой точкой», обтянутой прозрачной сеточкой

11:57 28 февраля 2021
жена дзидзьо

Певица SLAVIA (Ярослава Притула-Хома), жена популярного исполнителя DZIDZIO, показала в Instagram яркие фото с курортов Доминиканы. Пока в Киеве зима, Ярославу согревают воспоминания о пляже, тропическом солнце и ласковых волнах Атлантического океана.

Ярославу запечатлели на берегу в ярко-желтом бикини. Поверх купальника певица надела пляжное платье-сеточку. Несмотря на кажущуюся бесполезность, блестящая накидка со стразами помогает отразить часть солнечных лучей и защитить кожу от обгорания.

Благодаря мастерству фотографа певица продемонстрировала себя во всей красе, подчеркнув стройную талию, сильные икры и упругие ягодицы.


«Люблю свою душу и тело», — было подписано фото. Певице ответили, что, конечно же, не сомневаются в красоте ее души, но и внешнее очарование отрицать невозможно. Ярославу сравнивают со сказочной Русалочкой и восхищаются, как замечательно выглядит украинская красавица.

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Ярослава Притула-Хома недавно отметила день рождения и по этому поводу опубликовала свои фото в юности.

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