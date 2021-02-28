«Теперь я бог»: рэпер Моргенштерн объявил 2021-й «годом себя»

Российский рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев), которому недавно установили памятник в Санкт-Петербурге, выступил с эмоциональной речью в Instagram. Исполнитель объявил, что 2021-й будет годом Моргенштерна. Артист пообещал завалить поклонников новыми хитами.

Эмоциональное видео Моргенштерна приводит РенТВ. Учитывая особую манеру рэпера выражать свои мысли, большую часть речи пришлось «запикать». Уж слишком много нецензурной лексики употреблял эпатажный артист, рассказывая о своих планах.

«Я записал очень много треков, очень-очень много. И каждый из них — это хит. Думали, я кончился? Я тоже так думал. У меня была депрессуха, я торчал, бухал, ненавидел жизнь, себя и все вокруг… Теперь я бог… Скажу лишь одно: Моргенштерн вернулся», — объявил рэпер. Он также пообещал заставить хейтеров сожалеть о критике Моргенштерна.

В сториз в Instagram рэпер прикрепил «напоминалку», что 2021 год — это «год Моргенштерна, любви и благодарности».

Напомним, памятник Моргенштерну в Санкт-Петербурге не простоял и недели — изваяние украл неизвестный мужчина.

Фото morgen_shtern/Instagram

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