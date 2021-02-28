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Шоу-бизнес

Отменяются все съемки и эфиры: Лилия Ребрик заразилась коронавирусом

13:24 28 февраля 2021
лилия ребрик

Известная телеведущая и актриса Лилия Ребрик заболела коронавирусом. В Instagram Ребрик уже поделилась, что сдала тест на COVID-19, и тот оказался положительным. Лилия отменила все планы на ближайшие две недели и вместе с мужем Андреем Диким и дочками Полиной и Дианой ушла на самоизоляцию.

В первую очередь отсутствие Ребрик скажется на передаче «Ранок з Україною» и других проектах ТРК «Украина».

«Как и любой живой человек, когда он болеет, я взяла инста-, теле- „отпуск“ на несколько дней. И, как и любой живой человек, я очень расстроилась, когда увидела в результатах анализов слово „обнаружено“. Да, у меня коронавирус. На ближайшие две недели отменены все съемки, спектакли, эфиры „Ранок з Україною“, меня не будет в марафоне 8 марта», — написала Лилия.

Ребрик предпочитает не распространяться о своем самочувствии. Представители телеканала «Украина» рассказали, что заподозрить неладное и отправиться сдавать тест Лилию заставила повышенная температура. Симптомы проявились несколько дней назад.

Заболевшую ведущую утренних эфиров заменят коллеги Мария Мельник и Григорий Герман.

Напомним, ранее Ребрик рассказала, как познакомилась с будущим мужем. Все случилось в гримерке шоу «Танці з зірками». Примечательно, что красавицу Лилию и ее танцевального партнера Андрея зрители «поженили», как только увидели их первое танго вдвоем.

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