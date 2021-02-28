«Лялечка-кокетка»: Лиза Галкина весело станцевала на детском празднике

Дети известного российского юмориста Максима Галкина и его супруги Аллы Пугачевой в течение нескольких лет занимаются хореографией, изучают нотную грамоту и вокал. Кроме того, благодаря общению с родителями и гостями замка в деревне Грязь они растут еще и удивительно артистичными.

Благодаря этому юморист старается привлекать их к съемкам в рекламных роликах, а также радовать роликами поклонников звездного семейства.

Так, на одном из видео Максим показал, как Лиза и Гарри устроили веселые танцы на одном из детских праздников, зажигая аудиторию и помогая всем присутствующим детям чувствовать себя легко и непринужденно.

Видно, что ребятня отлично попадала в ритм и темп музыки, изображая настоящие танцевальные фигуры.

Почитатели звездной семьи, увидев обнародованное видео с этим весельем в Сети, также обратили внимание на стильные образы детей. Лиза примерила кукольное платье с пышной юбкой из фатина в сиренево-голубом оттенке, а Гарри — элегантный белый костюм с утонченной клеткой.

«Милейшие ребята», «Лизонька обладает просто ангельской внешностью», «Какие стиляги», «Модные очаровашки», «Как танцуют хорошо, просто супер!», «Очень талантливые дети», «Лиза — настоящая принцесса из сказочных снов», «Как же я люблю на них смотреть, сразу настроение поднимается», — написали фолловеры.

Как писали «ФАКТЫ», ранее сообщалось, что семилетняя Лиза из девочки-сорванца постепенно превращается в маленькую леди. Уже сейчас Лиза демонстрирует, что любит и умеет носить изысканные бальные платья.

Также недавно Алла Пугачева с младенцем на руках умилила своих поклонников. Трогательное видео появилось в Instagram дочери Примадонны Лизы Галкиной.

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