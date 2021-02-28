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Шоу-бизнес

В первый же день позвонил звездный детектив: Пономарев рассказал, почему его легко узнали под маской Льва

14:19 28 февраля 2021
пономарев

Певец Александр Пономарев, участвовавший в детектив-шоу «Маска» и скрывавшийся под маской Льва, рассказал, почему его так быстро рассекретили. Певец подтвердил, что ему звонил один из звездных детективов и прямо спросил по поводу личности под маской. Об этом Пономарев рассказал в интервью Obozrevatel.

Звонок Пономареву поступил сразу после выхода в эфир первого выпуска шоу. Певец вспоминает, что отвечал уклончиво, но, по всей видимости, только подтвердил предположения собеседника.

«Я и врать не врал, просто пытался уклоняться от ответов различными встречными вопросами», — рассказывает Пономарев. Такую же тактику певец выбрал и с другими знакомыми: «Вопросы и разговоры я пытался перебрасывать на другие темы — убегал от прямого ответа».

«Мы с тремя нашими детективами постоянно созваниваемся. И, да, был такой шантаж — если снимут маску, а там я — они не будут со мной разговаривать. Но мы шутили, конечно», — признался певец.

Объясняя, почему для шоу «Маска» выбрал образ Льва, Пономарев рассказал, что является Львом по гороскопу. Также певцу понравилась трактовка продюсеров: Лев — это легендарное, мифическое создание.

Запутать зрителей у артиста не получилось. «Что бы я не делал: как бы не пел, как бы не менял голос…, какие бы песни ни исполнял, все равно прорезается Пономарев», — признает он.

Напомним, в последнем выпуске шоу «Маска» звездные детективы Дзидзьо и Олег Винник были уверены, что под маской Льва скрывается Пономарев.

Фото maskaukrainetv/Instagram

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