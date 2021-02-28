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Шоу-бизнес

Честная и эмоциональная, но не глупая: Полякова поставила точку в скандале с Кароль

14:59 28 февраля 2021
полякова

Певица Оля Полякова, рассказавшая о подарке от любимого мужа на день рождения, решила также наконец закрыть скандальную историю с Тиной Кароль. Все точки над «i» были расставлены в программе «Світське життя».

Звезда заявила, что говорит прямолинейно, но в цинизме не замечена. «Я честная, эмоциональная, но не глупая. Я бы никогда не шутила об истории Тины, ее муже, ее личной трагедии. Это страшно», — объяснила Полякова.

Певица утверждает, что она и сама поняла, насколько злобно прозвучали слова про «плакальщицу на похоронах». «Я правда думаю, что у Тины уже давно очень печальный репертуар… Но когда я посмотрела шоу и увидела, что мои слова очень некорректно звучали, я сразу извинилась. Я говорю искренне и прошу прощения искренне. А уж простить меня или делать пиар для своей новой песни „Скандал“ — это уже не мой выбор», — заявила Полякова.

Напомним, на шоу «Маска» Полякова назвала Тину Кароль «плакальщицей», и это обострило отношения между звездами. Извиняться перед Тиной пришлось не только Оле, но и руководству телеканала. Кароль, в свою очередь, заявила, что оплакивать умершего мужа не перестанет. Затем Тина подхватила волну и выпустила клип «Скандал». Исполнительницу заподозрили в использовании ситуации для раскрутки своей новой песни.

Фото polyakovamusic/instagram

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