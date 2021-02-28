Украли мокрый купальник: сыгравшая дочь цыганского барона актриса стала жертвой воришек ромской национальности

Известная певица и звезда сериала «Школа» Анна Тринчер, сыгравшая дочь цыганского барона в фильме «Скажене весілля 3», рассказала о неприятном случае общения с настоящими ромами в Киеве.

Так, в программе «Світське життя» Аня призналась, что летом цыгане украли у нее вещи, хотя среди ее друзей много представителей ромской национальности.

«Посреди Киева, в центре, я шла, и они просто выхватили у меня вещи. Я просто поворачиваюсь, они с моими вещами стоят, у меня нет слов, потому что я не знаю, как действовать в этой ситуации. А они просто кладут мои вещи и уходят, потому что там не было ничего ценного — ни телефона, ни денег. Только мой мокрый купальник. И они стояли с этими плавками, с этим лифом будто я виновата в этом», — рассказала Аня.

По словам знаменитости, в разных странах мира ее «принимают за свою». Возможно, не только из-за того, что она хорошо вжилась в роль цыганской красавицы, а и потому, что ее жилах течет туркменская и еврейская кровь.

Как писали «ФАКТЫ», Тринчер реализовала еще одну мечту — увеличить губы. В Instagram она призналась, что хотела сделать это уже полгода, но ее все-время что-то останавливало.

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