27.83 / 27.98 33.57 / 33.86
Киев: +2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Украли мокрый купальник: сыгравшая дочь цыганского барона актриса стала жертвой воришек ромской национальности

15:46 28 февраля 2021
Анна Тринчер

Известная певица и звезда сериала «Школа» Анна Тринчер, сыгравшая дочь цыганского барона в фильме «Скажене весілля 3», рассказала о неприятном случае общения с настоящими ромами в Киеве.

Так, в программе «Світське життя» Аня призналась, что летом цыгане украли у нее вещи, хотя среди ее друзей много представителей ромской национальности.

«Посреди Киева, в центре, я шла, и они просто выхватили у меня вещи. Я просто поворачиваюсь, они с моими вещами стоят, у меня нет слов, потому что я не знаю, как действовать в этой ситуации. А они просто кладут мои вещи и уходят, потому что там не было ничего ценного — ни телефона, ни денег. Только мой мокрый купальник. И они стояли с этими плавками, с этим лифом будто я виновата в этом», — рассказала Аня.

По словам знаменитости, в разных странах мира ее «принимают за свою». Возможно, не только из-за того, что она хорошо вжилась в роль цыганской красавицы, а и потому, что ее жилах течет туркменская и еврейская кровь.

Как писали «ФАКТЫ», Тринчер реализовала еще одну мечту — увеличить губы. В Instagram она призналась, что хотела сделать это уже полгода, но ее все-время что-то останавливало.

308

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
винник

Мог накупить квартир на Крещатике и больше не петь: Олег Винник сожалеет, что не «думал мозгами» в начале карьеры

Григорий Решетник и Яна Глущенко стали парой

Григорий Решетник и Яна Глущенко стали парой

Алла Пугачева

«Слова из песни нашей Тины»: Алла Пугачева неожиданно процитировала хит Кароль

лиза галкина

Истинная леди: Лиза Галкина в «кукольном» платье восхитила стилиста Аллы Пугачевой

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер