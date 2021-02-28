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Шоу-бизнес

Гарри Галкин растрогал Аллу Пугачеву до слез: момент попал на видео

15:59 28 февраля 2021
Алла Пугачева с сыном

Любимый сын Примадонны Гарри растрогал свою маму Аллу Пугачеву до слез, подарив ей роскошный букет цветов и пакет с презентами. Видео трогательного момента появилось в одном из аккаунтов, созданных фанатами семейства в Instagram.

На ролике (явно архивном) улыбающийся Гарри в рубашке предстает с букетом роз. Под музыку он вручает подарки сидящей на диване Примадонне, которая не смогла сдержать эмоций после трогательного поздравления сына.

«Мама всегда самая-самая», — гласит подпись к видеозаписи.

Авторы сообщения не поясняют, когда был сделан ролик, но скорее всего, в прошлом году на день рождения Аллы Борисовны (она отмечает его 15 апреля), либо на 8 Марта.

Пользователи Сети эмоционально отреагировали на милое видео.

«Такая любовь вечна», «Мама, есть мама», «Потому что она МАМА», — отозвались они.

Напомним, что в этом году Алла Пугачева и Максим Галкин отметят 10-летие брака. Пара живет по-настоящему счастливо, каждый день демонстрируя идиллию. Что же касается детишек, то Гарри и Лизе в этом году исполнится восемь. Они подрастают скромными и обаятельными ребятами, которые в будущем наверняка добьются огромных успехов.

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