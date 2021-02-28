«Реально панические атаки» Лолита Милявская объяснила, почему отменила свадьбу

57-летняя певица Лолита Милявская пожаловалась на панические атаки, которые начались у нее из-за плотного графика.

В частности, в эфире передачи «Ты не поверишь!» на одном из российских каналов артистка призналась, что после ежедневных репетиций спектакля «Женитьба», где Лолите предложили главную роль, она находится на грани нервного срыва.

«Я полтора месяца каждый день по шесть часов репетировала. У меня реально панические атаки. Моя сумка сейчас похожа на большую аптечку — и я этого не скрываю, — просто до выхода я не могу с этим справиться, хоть убейте», — заявила певица.

Ранее артистка уже сталкивалась с паническими атаками — впервые они начались во время скандального развода с Дмитрием Ивановым, который стал пятым мужем Лолиты.

Недавно в СМИ появились сообщения, что певица вновь пошла под венец. Однако сейчас она призналась, что на фоне всего происходящего в ее жизни свадьбу было решено отложить на неопределенный срок, пишет Собеседник.

С новым мужчиной, имя которого не называется, Лолита счастлива в гражданском браке. Возлюбленный во всем поддерживает артистку. Кстати, на примере Лолиты подтвердилась известная истина, что искусство облагораживает — благодаря своей новой роли исполнительница даже перестала ругаться матом.

Напомним, новая любовь благотворно повлияла и на внешность 57-летней Лолиты — она заметно похудела и помолодела. И даже при выборе одежды Лола не скрывает особенности фигуры, а подчеркивает свои достоинства.

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