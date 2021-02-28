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Лучше покорми жирафа Колю! Влад Яма позабавил видео с обитателями зоопарка в Майами

18:16 28 февраля 2021
Влад Яма

Вернувшийся было в Киев телеведущий и танцор Влад Яма снова «телепортировался» в Майами: накануне он представил «отчет» о том, как вместе с семьей посещает американский зоопарк. В геолокации шутник указал Zoo Miami Giraffe Feeding Station.

При этом хореограф опубликовал забавное видео, на котором показал, как кормил жирафа.

«Какие милые создания», — трогательно прокомментировал Влад Яма.

В свою очередь, супруга Влада Лилиана в своем Instagram написала, что в зоопарке можно увидеть белых тигров, гиббонов, кубинских крокодилов и комодских варанов, а также традиционных обитателей зоопарков — львов, тигров и медведей. Правда, всех животных нам не удалось увидеть, некоторые спали в кустах или просто отдыхали отвернувшись,
- поделилась жена Влада Ямы.

Экскурсия по зоопарку обошлась семье в 60 долларов — почти 1 700 гривен.

Попытка покормить жирафов листочками обошлась семье в 4 доллара — более 100 гривен.

Читателям понравились «приключения» звездного семейства в США, но для полноты чувств они посоветовали ему попробовать покормить и обитателей зоопарка в Киеве.

Напомним, отпуск семейства Ямы в США прошел насыщенно: супруги побывали в музее NASA при космическом центре им. Кеннеди, присмотрели домик в Майами, а хореограф подарил любимой «кабриолет».

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