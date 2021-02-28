«Шикарная красотка»: Ани Лорак очаровала поклонников платьем с экстремальным декольте

42-летняя украинская певица Ани Лорак опубликовала новый соблазнительный снимок, на котором предстала в наряде, который продемонстрировал все достоинства ее фигуры.

На Ани шикарное черное платье, наполовину расшитое пайетками. Но изюминкой этого шедевра является, несомненно, экстремальное декольте, в меру обнажившее красивую грудь звезды. Волосы собраны в низкий пучок, а образ дополнен удлиненными серьгами.

Подписчики артистки восхитились ее красотой, а также новым треком певицы, который она сейчас продвигает на радио и по ТВ.

«Шикарный образ», «Какая же Вы невероятная», «Роскошная дива», «Очень соблазнительно и при этом достойно», — пишут фолловеры певицы.

Напомним, в Украине после премьеры клипа Лорак ее сравнили с молодой подопечной Дмитрия Монатика Лидой Ли, которая покоряет шоу-бизнес в образе роковой сексуальной брюнетки, с коротким каре и челкой.

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