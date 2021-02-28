35-летний американский актер Келлан Латс стал отцом. Его 32-летняя жена Бриттани (в девичестве Гонсалес) родила первенца — девочку, которой дали имя Эштин Лилли. Новостью счастливая пара поделилась в Instagram, опубликовав фото из роддома.

Келлан, которому приписывали романсы с певицей Майли Сайрус и актрисой Ольгой Куриленко, начал встречаться с телеведущей и моделью Бриттани в 2016 году. В 2017-м они сыграли свадьбу. В декабре 2019 стало известно о том, что супруги готовятся стать родителями. Но в феврале 2020-го семья пережила трагедию: Бриттни потеряла ребенка на шестом месяце беременности. Это тоже была девочка.

Латс прославился ролью Эммета Каллена в вампирской киносаге «Сумерки». Он также известен по главной роли в фильме «Геракл: Начало легенды», а также по картине «Неудержимые 3», ремейке «Кошмара на улице Вязов».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что у звезд «Игры престолов» Кита Харингтона и Роуз Лесли родился первенец.

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