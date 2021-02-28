«Наконец-то побрился»: выздоровевший Сергей Бабкин порадовал поклонников цветущим видом

Этот год начался для артиста Сергея Бабкина с серьезного испытания, но все самое страшное уже позади. Супруга известного музыканта опубликовала на своей странице в Instagram фото своей семьи в коридорах Октябрьского дворца.

Вместе со Снежаной на снимке предстали муж, дочь и старший сын от первого брака — не хватало лишь сына Елисея, родившегося в июне 2019-го.

«Приехали на 5 рабочих дней в Киев! В этот раз практически полным составом! Вчера была невероятная съёмка на @zhenskiykvartal_official. Сегодня врываемся в @ligasmeha. Так круто вместе! Дети счастливы! Мы — тоже! И завтра ВЕСНА! Готовы ко встрече?», — написала Снежана.

В отличие от предыдущих фото, сделанных перед операцией Сергея в Вене, все члены семейства, в том числе и его глава, выглядят радостными, веселыми и счастливыми.

Похоже, настроение Сергея, Лилии и их детей передалось и читателям страницы: они отметили цветущий вид семейства и пожелали им здоровья и счастья. Сергей же получил особое пожелание — победы в «Лиге смеха», где он впервые пробует себя в роли звездного тренера.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» Сергей Бабкин подробно рассказал, что стало причиной заболевания, как он нашел клинику в Вене и кто ему помог в этом.

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