«Главный Дизель» Егор Крутоголов рассмешил пользователей «ожившим» фото с сыном-крохой

Основатель и художественный руководитель «Дизель Студио» Егор Крутоголов решил не отставать от своих актеров, которые заняты на съемках новых шоу, и немного повеселить подписчиков.

Для этого артист выбрал фото, сделанное чуть более года назад (58 недель) и «оживил» его с помощью специального приложения.

Благодаря этому его сын Макс, которому тогда было четыре месяца (сейчас ему уже 1 годик и 5 месяцев), «запел» и начал вертеть головой.

«Понеслась!», — подписал ролик Егор Крутоголов.

Подписчики артиста пришли в восторг, и уже за пару часов пост собрал более 20 тысяч просмотров.

Многие фолловеры восторгаются «программулиной» и ставят лайки.

Воодушевленный успехом Егор «выдал на гора» еще одно видео, на сей раз озвучив его песней легендарных «Битлов».

Напомним, ранее Крутоголов объяснил ситуацию с переходом своего шоу на росТВ, и в разгар скандала улетел на отдых на Мальдивы.

Фото ICTV

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