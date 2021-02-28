«К марту кошечка готова»: Никитюк в «леопарде» взволновала поклонников

Телеведущая Леся Никитюк решила отметить приход весны новым фото, на котором предстала в кожаном мини и блузке с леопардовым принтом.

Часть волос Леся заплела в эффектный хвост, а часть распустила — вероятно, так любимица публики хотела напомнить мужской половине поклонников, что с завтрашнего дня начинается весна — время, когда распускаются листья и цветы, а в сердцах расцветает любовь.

Кроме того, девушка слегка облокотилась на стол, что позволило ей чуть оттопырить пятую точку и выставить вперед бюст — ни дать, ни взять кошечка!

На такие же мысли наталкивала и подпись к посту: «Мяу!»

Ошарашенные подобной «открытостью» звезды, поклонники начали строчить ей послания, отмечая красоту и сексуальность девушки.

«Багира», «Какая же вы красивая», «Шикарно», «Красивая кошечка», «Леся, это не просто мяу… Тут смело Ррррр…», «И куда там мяу? Там убегай Маугли… Багира на охоту вышла!», «Тигрица», «К марту кошечка готова», — гласят комментарии.

Напомним, что Лесе Никитюк 33 года. Она стала известной после удачного выступления на шоу «Рассмеши комика». Затем ее позвали работать на телевидение, где она различные программы, в частности, тревел-шоу «Орел и Решка».

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