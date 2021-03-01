«Корона», «Борат 2», «Ферзевый гамбит» стали триумфаторами премии «Золотой глобус»

В воскресенье, 28 февраля, в Лос-Анджелесе были объявлены лауреаты престижной премии «Золотой глобус», которая в этом году вручалась в 78-й раз. Учредителем награды является Голливудская ассоциация иностранной прессы. Все номинации разделены на две основные группы. Первая группа — это кинонаграды, вторая — теленаграды.

Обычно церемония проходит в начале января, но из-за пандемии коронавируса ее перенесли почти на два месяца. Это помогло провести ее в традиционном виде — с красной дорожкой, которая была расстелена перед Beverly Hilton Hotel. Конечно, гостей было меньше, чем всегда. Тем не менее многие звезды сочли за честь появиться на церемонии — первой в этом году и, пожалуй, первой в Голливуде за время пандемии.

Однако конференц-зал в отеле остался пустым. Все претенденты на премию выходили в эфир из своих домов по видеосвязи. Они появлялись на огромном экране, установленном на сцене.

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По красной дорожке прошлись только знаменитости, объявлявшие победителей, а также ведущие церемонии Тина Фей и Эми Полер.

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Назовем сначала победителей в кинономинациях.

В категории «Лучшая кинодрама» были представлены «Манк», «Отец», «Земля кочевников», «Перспективная девушка», «Суд над чикагской семеркой». «Золотой глобус» достался «Земле кочевников».

Этот же фильм принес награду режиссеру Хлое Чжао. Ее соперниками были Дэвид Финчер («Манк»), Аарон Соркин («Суд над чикагской семеркой»), Эмеральд Феннелл («Перспективная девушка»), Реджина Кинг («Одна ночь в Майами»).

Чедвик Боузман назван лучшим драматическим киноактером посмертно за роль в картине «Ма Рейни: Мать блюза». В номинации также были представлены Гэри Олдмен («Манк»), Энтони Хопкинс («Отец»), Риз Ахмед («Звук металла»), Тахар Рахим («Мавританец»).

Лучшей драматической киноактрисой неожиданно стала Андра Дэй, исполнившая главную роль в фильме «Соединенные Штаты против Билли Холлидэя». Накануне более высокие шансы на победу давали Фрэнсис Макдорманд («Земля кочевников»), Виоле Дэвис («Ма Рейни: Мать блюза»), Ванессе Кирби («Фрагменты женщины»), Кэри Маллиган («Перспективная девушка»).

Фильм «Борат 2» объявлен победителем в категории «Лучшая комедия или мюзикл». Он обошел конкурентов в лице картин «Гамильтон», «Музыка», «Выпускной», «Зависнуть в Палм-Спрингс».

Звезды комедии "Борат 2" Саша Барон Коэн и Мария Бакалова

«Борат 2» принес «Золотой глобус» и Саше Барону Коэну, который признан лучшим комедийным киноактером. В этой номинации были также представлены Дев Пател («История Дэвида Копперфилда»), Джеймс Корден («Выпускной»), Лин-Мануэль Миранда («Гамильтон»), Энди Сэмберг («Зависнуть в Палм-Спрингс»).

Розамунд Пайк стала лучшей комедийной актрисой за роль в фильме «Аферистка». Ее соперницами были Аня Тейлор-Джой («Эмма»), Мария Бакалова («Борат 2»), Кейт Хадсон («Музыка»), Мишель Пфайффер («Французский выход»).

Розамунд Пайк выбрала для видеосвязи пышное вечернее платье

В номинации «Лучший киноактер второго плана» успех сопутствовал Дэниелу Калуе («Иуда и черный мессия»). Его соперниками были Саша Барон Коэн («Суд над чикагской семеркой»), Джаред Лето («Мелочи»), Билл Мюррей («Последняя капля»), Лесли Одом-младший («Одна ночь в Майами»).

Лучшей киноактрисой второго плана названа Джоди Фостер («Мавританец»). В номинации также присутствовали Оливия Колман («Отец»), Аманда Сейфрид («Манк»), Гленн Клоуз («Деревенская элегия»), Хелена Ценгел («Новости мира»).

Джоди Фостер и ее супруга Александра Хедисон

В категории «Лучший иностранный фильм» премию получил «Минари» (Южная Корея, США). Лучшим анимационным полнометражным фильмом назван «Душа».

Теперь назовем победителей в телевизионных номинациях.

Здесь успех сопутствовал четвертому сезону сериала «Корона», рассказывающему историю британской королевской семьи. «Корона» получила «Золотой глобус» как лучший драматический сериал. Исполнитель роли принца Чарльза Джош О’Коннор назван лучшим драматическим телеактером. Эмма Коррин, сыгравшая принцессу Диану, победила в номинации «Лучшая драматическая телеактриса». Джиллиан Андерсон, исполнившая роль Маргарет Тэтчер удостоилась премии в номинации «Лучшая телеактриса второго плана».

Джиллиан Андерсон исполнила в "Короне" роль Маргарет Тэтчер

Лучшим комедийным сериалом представители Голливудской ассоциации иностранной прессы назвали «Шиттс-Крик».

Джейсон Судейкис («Тед Лассо») стал лучшим комедийным телеактером. У женщин в такой категории победила Кэтрин О’Хара («Шиттс-Крик»).

Лучшим телеактером второго плана назван Джон Бойега («Голос перемен»).

«Ферзевый гамбит» одержал победу в номинации «Лучший мини-сериал». Исполнительница главной роли в нем Аня Тейлор-Джой получила «Золотой глобус» как лучшая актриса в мини-сериале.

Марк Руффало назван лучшим актером в мини-сериале за роль в «Я знаю, что это правда».

Джейн Фонда лично пришла за наградой

Почетную премию Сесиля Б. де Милля получила легендарная актриса Джейн Фонда.

Фото Getty Images

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