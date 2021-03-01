Признание Олега Винника и решение Тины Кароль: все подробности шестого выпуска «Голосу країни»

Состоялся один из самых драматичных эпизодов «слепых прослушиваний» шоу «Голос країни» («1+1»). Главные суперзвезды страны — любимец публики Олег Винник, певец и продюсер MONATIK, певица Тина Кароль и digital-открытие года DOROFEEVA продолжили поиск интересных голосов из разных уголков страны. С каждым эфиром атмосфера становится все более напряженной, ведь в командах тренеров почти не осталось мест.

Открыл эфир Денис Потреваев. Артист уже был на проекте «Голос країни — 4» и участвовал в баттле с Никитой Алексеевым, более известным как певец ALEKSEEV.

— Шесть лет назад я уже был участником шоу «Голос країни» и принимал участие в баттлах вместе с Никитой Алексеевым, — вспоминает Денис. — К сожалению, я не прошел дальше. Очень часто мне говорят: смотри какая карьера сейчас у Никиты, и почему тебе не удалось стать известным музыкантом. Я всегда отвечаю, что наверно так и должно было быть. У меня есть ощущение, что сейчас мне есть что сказать на проекте. Длинных шесть лет я ждал этой «перезагрузки» и считаю, что мое время пришло. Я точно готов начать свой «звездный» путь.

Денис исполнил песню Селин Дион «All by myself», развернув все тренерские кресла.

- У всех челюсти отпали от твоего голоса, — признал Олег Винник.

— Мне кажется, тебе надо в команду Олега, — сказала Дорофеева.

— Не пренебрегай своим небесным даром, — восхитилась Тина Кароль.

Денис выбрал команду Тины Кароль.

Мария Гоур приехала на проект из Херсона. Мария — музыкант, певица, автор песен.

— Хочу спеть так, чтобы каждый украинец почувствовал, что скоро придет весна, — сказала Мария.

На сцене девушка исполнила хит группы «ВВ» «Весна», но никто к ней так и не повернулся.

— Жалею, что я не повернулась, — призналась Дорофеева.

Олег Винник предложил девушке поработать над своим вокалом и вновь приходить на проект.

Испытать удачу на сцене «Голосу країни» решил и 18-летний тик-ток блогер из Мариуполя Никита Леонтьев.

— Мне очень нравится дарить людям настроение, — сказал Никита. — Меня это заряжает, именно поэтому я пришел на «Голос країни». Я создал в тик токе свою рубрику, которую назвал «Леожги» и начинал петь в самых неожиданных местах. Я пел в магазине бытовой химии, в метро, в ресторане. Это способ показать людям, что не стоит боятся выглядеть глупо, это мешает нам жить. «Голос країни» — это самая крутая площадка, с которой я смогу вдохновлять людей на поступки.

Артист исполнил хит группы «Скай» «Тебе це може вбити», развернув кресло Нади Дорофеевой.

— Вы удивили меня своим голосом, — сказала Надя Дорофеева.

Никита признался, что мечтал пойти именно к Наде Дорофеевой. Парень предложил Наде в дуэте спеть «Имя любимое мое».

— Этот парень похитил мое сердце, — сказала своим коллегам Надя.

На сцену вышла Лаура Марти — джазовая певица, украинка армянского происхождения.

- Для меня проект — возможность подарить маме приятные ощущения, — поделилась Лаура. — Для нее это будет подарком.

Девушка исполнила на сцене «Faith», развернув кресло Нади Дорофеевой.

— Вы — настоящая джазовая звезда, — сказала Надя, приглашая в свою команду.

Анна Гадомич приехала из Николаева. Девушка пишет песни, но некоторое время назад ее путь к музыке оборвался — Анна начала принимать наркотики.

— Я даже хотела покончить с собой, — призналась девушка. - Потом в один момент я поняла, что должна изменить свою жизнь. Я счастлива, что вновь на пути к своей мечте.

Девушка исполнила хит «Позови меня с собой», развернув кресла Дорофеевой и Монатика.

Аня рассказала о своей прошлой проблеме.

— Своим примером вы показываете, что музыка — главный наркотик, — сказал Дима.

Анна выбрала команду Монатика.

Впечатлил своим голосом и певец Илья Николаенко. Артист пришел на шоу из-за сложных отношений с отцом. С самого детства он не воспринимал серьезно увлечение сына музыкой.

— Я не могу без музыки жить, это то, что мне нравилось с детства, — сказал Илья. - Когда у меня есть переживания или проблемы, музыка меня всегда спасала. У меня сложные отношения с отцом, он никогда не воспринимал мои увлечения серьезно, всегда говорил, что это женское дело и у меня ничего не получится. Мне было больно и горько оттого, что мой самый близкий человек не может просто меня поддержать. Когда мне было 16 лет, я ушел из дома, чтобы искать самого себя. С возрастом я, конечно, переоценил свое отношение к отцу и понял, что нужно пытаться искать общие интересы. Я хочу доказать ему, что я хорошо пою и я могу стать известным певцом. Украинская адаптация шоу «Голос країни» входит в ТОП-3 лучших мировых адаптаций, и я рад что смогу принять участие именно здесь.

На сцене парень исполнил хит «Breaking me», развернув кресла Дорофеевой, Монатика и Винника.

— Самый эпатажный участник! — признал Винник.

— Ты для меня новое поколение, — сказала Дорофеева и участник выбрал ее команду.

Екатерина Руденко приехала из Одессы. Катя — певица собственной группы.

— Я ищу шанс быть, наконец, услышанной, — призналась девушка.

Екатерина исполнила «City of stars», но никто из судей к ней так и не развернулся. Девушка так расстроилась, что не смогла сдержать слез. К ней на сцену вышел Олег Винник, а потом и пригласил за свое кресло.

— Вы такая красивая! — успокаивал он Катю, посадив на колени и вытирая слезы платочком. - Обязательно приходите в следующем году.

— А теперь мы с Надей хотим посидеть на коленях у Винника, — шутила Тина Кароль.

Виктория Брехар приехала из Днепра. Девушка всю жизнь мечтала петь. Но она рано вышла замуж, родила дочь и пришлось поступиться своей мечтой.

— Теперь, когда моему ребенку десять лет, могу заняться карьерой, — сказала Виктория.

На сцене проекта исполнила «Мудрые деревья», развернув кресла Тины Кароль, Винника и Монатика.

— Вы спели мою песню по-своему, — сказал Дима. — Это очень важно.

— У вас очень крутые верхние ноты, — признала Тина.

Виктория выбрала команду Тины Кароль.

Ярослав Фролов приехал из Днепра. Парень — начинающий музыкант.

— Я пришел на проект, чтобы обо мне узнал весь мир, — сказал Ярослав.

На сцене проекта парень исполнил «Thinking out loud», но никто из судей так и не развернулся на голос.

— Это было трогательно, — сказала Тина. — Надо немного поработать и приходите в следующем году.

— Помню один из своих первых кастингов, — рассказал Монатик. — Моя гитара была расстроена, и я сделал лишь первый аккорд, как мне сказали: «Спасибо, следующий».

Алиса Стрига из Кривого Рога уже была участницей музыкального телепроекта. Тогда Потап обещал взять ее в группу, которая только создавалась. Но тогда он отдал предпочтение Наде Дорофеевой.

— Все, что не делается — к лучшему, — сказала Алиса. — Я хочу реализовать себя по полной.

Девушка исполнила хит «Ворона», развернув кресла Дорофеевой, Винника и Монатика.

— За вами интересно наблюдать, — сказал Монатик.

— Не хочу отдавать тебя Диме, — уговаривала девушку Надя.

— Знаю, что с тобой делать, — приглашал в свою команду Винник.

Алиса выбрала команду Димы Монатика.

Анастасия Прудиус — Kola уже была в шестом сезоне проекта в команде Потапа. Девушка тогда «вылетела» на этапе нокаутов.

— Это шоу изменило мою жизнь, — призналась Настя.

Участница исполнила хит «Sexy and I know it».

«Браво!» — кричали судьи.

— Хочу давно тебе признаться в любви, — сказала Дорофеева.

— У кого бы ты не была, ты — музыкальная победа нашего проекта, — сказала Тина. — Не понимаю, почему ты еще не суперзвезда.

Участница предложила тренерам спеть отрывки чужих песен. Тина спела хит Олега Винника, Дорофеева — Монатика.

Анастасия выбрала команду Димы Монатика. У тренера осталось лишь одно место.

— У Димы самая сильная команда, — решила Тина Кароль.

16-летняя Мэри Содди приехала из Львова. Девушка играет на гитаре, пишет песни, увлекается фольклором.

— Хочу нести лемковскую культуру, — сказала девушка.

Мэри исполнила «Гамерицкий край», развернув кресла Тины Кароль и Олега Винника.

— Украинский голос! — признал Винник.

— Чистый, как слеза, — согласилась Тина Кароль.

Девушка выбрала команду Тины. У Кароль осталось одно место.

Мумни Нарам приехал из Марокко.

— Хочу сказать, что музыка не имеет границ, — сказал участник.

На сцене парень исполнил «Desert Rose», развернув кресла Кароль, Винника и Дорофеевой.

— Я сошла с ума! — воскликнула Тина.

— Ты — тот голос, который я ищу, — сказал Олег Винник.

Мумни выбрал команду Тины Кароль, став последним ее подопечным.

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Фото ТСН

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