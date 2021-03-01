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Шоу-бизнес

Мать второй дочери Сенцова припомнила поцелуй с Олегом Винником

7:50 1 марта 2021
Юлия Бабич

Поэтесса Юлия Бабич, подарившая дочь Эмму бывшему политузнику Олегу Сенцову, поделилась неожиданной историей о том, как стала фанаткой Олега Винника.

Согласно ее посту в Facebook, который молодая мама сделала еще в 2018 году, но теперь подняла его своим новым комментарием, она случайно попала на автограф-сессию певца в одном их ТРЦ Киева, когда выбежала туда в обеденный перерыв купить конверт.

Врезавшись в спину оператора, снимающего некое действо, Юлия отошла чуть подальше, чтобы написать сообщение, и в этот момент увидела улыбающегося Олега Винника с розой, предназначенной для нее, и на «автомате» поцеловала его в щеку в знак благодарности.

«Это ты, чтобы оставить помаду на моей щеке?» — «Это я, чтобы вы не успели спросить, какая у меня любимая песня. Как относительно селфи?» — «Давай», — передала поэтесса состоявшийся диалог, признавшись, что после того случая уже не может троллить Винника так, как делала до личной встречи с ним.

«Ну вот. Дотроллилась. Весь мой троллинг в трубу. Потому что как троллить человека, который дарит тебе цветы? Он победил меня одной розой», — написала Юлия.

Напомним, младшей дочери Сенцова в середине февраля исполнилось 2 месяца.

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