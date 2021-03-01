«Самая красивая женщина в мире»: фото 51-летней Дженнифер Лопес в откровенном купальнике очаровало фанатов

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес произвела фурор в сети своим новым селфи, которое она опубликовала в Instagram. 51-летняя звезда позирует в белом купальнике весьма откровенного фасона, который практически не скрывает ее великолепное натренированное тело.

Снимок привел фанатов в восторг. «У меня нет слов», «Самая красивая женщина в мире», «Вот это то, что я называю идеальным телом», «Похоже, вы нашли источник молодости. Когда поделитесь им со всеми нами?», «Как???» — писали в комментариях.

При этом, правда, ряд подписчиков задался вопросом: «А что у вас с коленом?», отметив некоторую странность на фотографии.

Снимок был сделан в номере отеля в Доминиканской Республике, где Лопес сейчас снимается в новом фильме. На днях Дженнифер там навестил ее 45-летний жених — бывший бейсболист Алекс Родригес. Джей Ло опубликовала их фото, где они держат друг друга в объятиях. Пара планировала свадьбу в Италии еще в прошлом году. Но из-за пандемии коронавируса уже трижды откладывали торжество.

Между тем ходят слухи о том, что Родригес мог изменить Дженнифер с 30-летней звездой реалити-шоу «Южное очарование» Мэдисон ЛеКрой. Хотя Алекс утверждает, что это полная чушь.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Нереально моложавую Дженнифер Лопес обвинили в использовании ботокса — звезда дала онлайн-троллям ответ.

Фото Instagram

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