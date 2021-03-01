Бывшая участница группы Little Big найдена мертвой

В своей квартире Санкт-Петербурге найдена мертвой бывшая участница популярной российской группы Little Big Анна Кастельянос, известная также, как Анна Каст. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Последние полгода из-за серьезных проблем со здоровьем 39-летняя певица была прикована к постели. Она жаловалась на боли в спине. С повседневными делами по дому ей помогали волонтеры, которые и обнаружили тело. Точная причина смерти пока не сообщается.

Помимо участия в группе Little Big, которую она покинула в 2016 году, Анна, работавшая воспитательницей, снималась в кино, вела публичные мероприятия.

Отец Кастельянос в советские годы приехал в Ленинград с Кубы. И вернулся на родину, когда девочке был год. И больше отношений с дочкой не поддерживал. Анна страдала ахондроплазией. Ее рост составлял лишь 130 сантиметров.

Панк-поп-рэйв-группа, известная своими хитами «Skibidi» и «Faradenza», была образована в 2013 году. Она была выдвинута от России на песенный конкурс «Евровидение-2020».

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