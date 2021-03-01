27.83 / 28.05 33.55 / 33.95
Киев: +1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Оксана Марченко могла погибнуть в Гидропарке: всплыли подробности

9:52 1 марта 2021
Оксана Марченко

Пустившаяся в паломничество кума Путина и супруга Медведчука Оксана Марченко рассказала о переломном событии в своей жизни, после которого она уверовала в Божье заступничество и в милость Богородицы.

По ее признанию, которое звучит в новом трейлере фильма Марченко «Паломница», в детстве она едва не утонула на пляже в Гидропарке. Впоследствии же многие из ее одногруппников по ВУЗу погибли в перестрелках или от наркотиков.

«Я всегда мысленно благодарю Богородицу. Ведь она никогда не оставляла меня, но поняла я это, пережив бури и напасти. Почему мне удалось выжить, едва не утонув на пляже в Гидропарке? Как пережила бурные девяностые, когда много моих одногруппников погибли в перестрелках или от наркотиков», — говорит женщина в кадре.

Она также отмечает, что теперь всегда, если наступают «тяжелые испытания», видит только одни следы на песке — следы Бога, который несет ее на руках.

Премьера фильма назначена на 5 мая.

Напомним, 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны принял решение о применении санкций к 19 юридическим и восьми физическим лицам, в числе которых оказалась и чета Медведчука-Марченко.

589

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Руслан Евдокименко

«Зиму пережили!» Сын Ротару поделился радостью

Оксана Марченко

Оксана Марченко могла погибнуть в Гидропарке: всплыли подробности

Дмитрий Кулеба

«Случай для МИДа вопиющий»: Кулеба со скандалом отозвал из Польши двух дипломатов

Егор Крутоголов c cыном

«Главный Дизель» Егор Крутоголов рассмешил пользователей «ожившим» фото с сыном-крохой

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер