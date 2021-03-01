Дочь Елены Кравец преобразилась, наложив макияж
Старшая дочь Елены Кравец, Мария повеселилась с подругой Дианой под популярный трек репера David, показав видео в TikTok.
Обе девушки сделали яркий макияж — Маша тронула губы блеском, а на веки наложила неоновые тени. Ее подруга макияжем не ограничилась, и поэкспериментировала еще и с волосами, покрасив их кончики в розовый цвет.
Для пущего эффекта девушки использовали видео-фильтры.
@ma_kravets
we so pwetty damn #foryoupage @dianalazygirloriginal sound — David
Ранее стало известно, что 18-летняя Мария уже живет отдельно от остальной семьи, хотя и регулярно видится с младшими братом и сестричкой.64
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