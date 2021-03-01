Боклан, Ступка и Влад Яма в комедии «Нереальный КОПец»: что еще посмотреть в кино с 4 марта

В четверг, 4 марта, в украинский прокат выходят восемь новых фильмов, в том числе комедия «Нереальний КОПець», снятая отечественными кинематографистами. Для похода в кино всей семьей предлагается американский полнометражный мультфильм «Рая и последний дракон». Поклонники Кейт Хадсон и австралийской певицы Сиа смогут посмотреть скандальный фильм «Мьюзик». Любителей фантастики, вероятно, заинтересует боевик «Boss Level: Спасти бывшую» с Мелом Гибсоном и Фрэнком Грилло. Тем, кому нравятся драмы, прокатчики приготовили «Мой год в Нью-Йорке» с Сигурни Уивер. Любителей итальянского кинематографа ждет встреча с героями комедии «Фантазеры». Ветеран Голливуда Ричард Дрейфусс тряхнул стариной в канадском триллере «Дочь волка». Наконец, авторы «Убийства Николь Браун Симпсон» предлагают зрителям свою версию одного из самых громких преступлений в истории Лос-Анджелеса.

«Нереальний КОПець» («Нереальный КОПец»)

(6+, Украина, Одеська кіностудія, VAIT FILMS, комедия)

Президент Украины отдал особое распоряжение — дети всех чиновников должны учиться и работать на родине. В страну возвращаются из-за рубежа тысячи мажоров, в том числе сынок начальника полиции, прожигавший отцовские денежки в США. Папе приходится устроить избалованное чадо на службу в обычный полицейский участок. И вот «американец» оказывается в одной патрульной машине с суровым лейтенантом…

Фильм снимался в Одессе. Режиссер Александр Беляк настаивает на том, что история и сценарий совершенно оригинальные, и просит не искать аналогий с голливудскими полицейскими комедиями. В картине снялись звезды украинского кино Станислав Боклан, Дмитрий Ступка, Богдан Юсипчук, Анна Саливанчук. Впервые попробовал себя на большом экране Влад Яма. Юсипчук в одном из интервью признался, что Беляк не рискнул доверить ему управлять автомобилем Porsche Panamera стоимостью 170 тысяч евро. Но все остальные трюки актер выполнял сам и даже поставил боевые сцены.

«Рая и последний дракон»

(0+, США, Walt Disney, анимационный фильм для семейного просмотра)

Действие картины происходит в выдуманной стране Кумандра. Пять веков назад люди и драконы жили в ней в гармонии. Но появились монстры Друуны, желавшие захватить всю власть. Драконы пожертвовали собой, спасая людей. И вот теперь Друуны напали на Кумандру снова. Они убили вождя. Спасти страну способна только его дочь Рая, но для этого ей нужно отыскать последнего дракона… Сняли мультфильм Дон Холл («Город героев») и Карлос Лопес Эстрада («Летняя пора»).

«Мьюзик»

(12+, США, HanWay Films, музыкальная драма, бюджет — 16 миллионов долларов)

Западные СМИ называют «Мьюзик» самым скандальным фильмом наступившего 2021 года. Его сняла по собственному сценарию популярная австралийская певица Сиа. Она же написала большинство песен, звучащих в картине, посвященной проблемам аутизма и наркотиков. Однако родственники аутистов в большинстве своем не приняли картины и даже требуют запретить ее прокат. Они уверены, что «Мьюзик» неправильно описывает мир тех, кто страдает аутизмом, а потому может им навредить. Кроме того, ряд песен в фильме способен спровоцировать приступы паники и ухудшить состояние больных. Несмотря на это, картина была номинирована на ряд престижных премий, в частности, на «Золотой глобус», правда, награду не получила.

Главная героиня фильма — бывшая наркодилер (роль исполнила кинозвезда Кейт Хадсон («Почти знаменит»). Она решила завязать и теперь всю себя посвящает заботе о своей младшей сестре Мьюзик, страдающей аутизмом. В американский прокат картина вышла в середине февраля. Сборы оказались пока весьма скромными — 619 тысяч долларов.

«Дочь волка»

(16+, Канада, Mind's Eye Entertainment, триллер, боевик, бюджет — 25 миллионов долларов)

Женщина-ветеран войны собрала деньги, чтобы заплатить выкуп банде, похитившей ее сына. Однако во время обмена возникает перестрелка. С этого момента все идет не так. Героине фильма придется одной преследовать преступников в заснеженном лесу…

Снял фильм Дэвид Хэкл («На линии огня»). Главную мужскую роль исполнил известный голливудский актер Ричард Дрейфусс («Челюсти», «Близкие контакты третьей степени»). Главную женскую роль сыграла Джина Карано, актриса, оказавшаяся в центре скандала в феврале из-за своих твитов в поддержку Дональда Трампа. После этого ее отказались снимать в новом сезоне популярного сериала «Мандалорец».

«Boss Level: Спасти бывшую»

(оригинальное название Boss Level, в интернете известен как «День курка») (16+, США, Hulu, фантастический боевик, бюджет — 45 миллионов долларов)

Бывший спецназовец оказался участником секретного эксперимента, в результате чего ему снова и снова приходится переживать день собственной гибели. Снял картину американский режиссер и продюсер Джо Карнахан («Козырные тузы», «Драйвер на ночь»). Главные роли исполнили герой боевиков Фрэнк Грилло («Первый мститель», «Мстители») и знаменитый Мел Гибсон («Безумный Макс», «Смертельное оружие»). Также в фильме снялась популярная австралийская актриса Наоми Уоттс («Малхолланд Драйв», «Кинг-Конг»).

«Мой год в Нью-Йорке»

(оригинальное название My Salinger Year, известен в интернете как «Мой год Сэлинджера») (12+, США, Mongrel Media, драма)

Фильм снят по мотивам мемуаров «Мой год Сэлинджера» американской журналистки и поэтессы Джоан Ракофф. Главная героиня в 1995 году переезжает из Калифорнии в Нью-Йорк, где она получила работу в старейшем литературном агентстве, представляющем интересы известного писателя Джерома Сэлинджера. Выясняется, что девушка не читала ни одного из его произведений, включая «Над пропастью во ржи». Ей поручают отвечать от имени Сэлинджера на письма читателей… Снял картину канадский режиссер Филипп Фалардо («Господин Лазар»). Главные роли исполнили Маргарет Куэлли («Однажды в… Голливуде») и обладательница двух «Золотых глобусов» Сигурни Уивер (фантастическая киносага «Чужой»).

«Убийство Николь Браун Симпсон»

(16+, США, Quiver Distribution, триллер, криминальная драма)

Фильм основан на реальных событиях. 12 июня 1994 года в США была убита Николь Браун Симпсон, бывшая жена известного футболиста и актера О. Дж. Симпсона. Он стал главным подозреваемым. Это преступление продолжает волновать умы американцев по сей день. В суде не удалось доказать вину Симпсона, тем не менее многие именно его считают убийцей. Авторы фильма предлагают другую, менее популярную версию. Якобы Николь стала жертвой серийного убийцы Глена Эдварда Роджерса, который отбывает срок за два доказанных преступления и подозревается в целой серии других убийств.

Снял картину режиссер Дэниел Фаррандс («Призраки Шэрон Тейт»). Роль Николь исполнила Мена Сувари («Красота по-американски»). Роджерса сыграл Ник Стал («Терминатор 3: Восстание машин»).

«Фантазеры»

(12+, Италия, RIA Cinema, комедия)

Простой плотник Серджо влюблен в бывшую певицу Сабрину. Она отвечает ему взаимностью, но они не могут быть вместе, потому что материально зависят от своих нынешних партнеров. Однажды приятели Серджо решили подшутить над ним. Суть розыгрыша заключается в том, чтобы плотник поверил, что сорвал в лотерею джек-пот в размере 3 миллионов евро. Эта новость толкает Серджо на решительные действия…

Главные роли в фильме исполнили звезды итальянского кино Серджо Кастеллитто («Не уходи») и Сабрина Ферилли («Великая красота»). Снял фильм Франческо Миччике.

Какие фильмы вышли в прокат 25 февраля, смотрите здесь.

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