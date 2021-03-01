Участник «Иванушек» пошутил над попавшей под машину поклонницей

Участник группы «Иванушки International» Андрей Апполонов-Григорьев (более известный как «Рыжий»), рассказал историю своей фанатки, которая слушая в наушниках любимую группу, попала под машину на Невском проспекте.

И хотя она отделалась только синяками и ушибами, с тех пор в наушниках больше не каталась.

«Услышав эту историю, Кирилл Туриченко пошутил, что, наверное, теперь, когда она слышит эту песню, у нее сводит ноги», — написал коллега Туриченко в сети.

Примечательно, что только некоторые из фолловеров певца выразили сожаление в связи с травмой фанатки, большинство же ностальгируют по молодости, которая прошла под песни «Иванушек».

Напомним, недавно Апполонов-Григорьев узнал о… своей смерти. В соцсеть он выложил ролик, авторы которого утверждали, что причиной «смерти» певца стала болезнь. Мол, Апполонову-Григорьеву стало плохо ночью, его увезли в больницу. Ссылаясь на «источники из интернета», ресурс и поспешил сообщить, что Андрея не стало, а также рассказал о его пути к успеху.

Фото с Pixabay

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