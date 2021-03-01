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Шоу-бизнес

«Зачем такое показывать?» Горбунов разозлил подписчиков фотографией с сыном

13:10 1 марта 2021
Горбунов с сыном

Телеведущий Юрий Горбунов вновь показал в соцсети фото, на котором его сын Иван находится спиной к объективу, — это происходит постоянно и уже изрядно раздражает подписчиков. Снимок опубликован в Instagram.

«Воскресенье! Где ребенок проводит время! Правильно — у папы на шее!», — подписал фото Юрий Горбунов.

Многие фолловеры оставили раздраженные комментарии: «Фото в вашем стиле», «Да задолбали уже», «Замечательное фото! Зачем такое показывать?», «Зачем все время выставлять проекции со спины? Неинтересно».

Однако Юрий Горбунов и Катя Осадчая упорно продолжают не показывать на фото лицо своего четырехлетнего сына.

Ранее сообщалось, что старший сын Кати Осадчей, 18-летний Илья, разрешил опубликовать один свой снимок.

Фото из Instagram Юрия Горбунова

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