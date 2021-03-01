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Шоу-бизнес

Новый проект Оксаны Марченко «Паломница»: названа дата выхода

13:37 1 марта 2021
Оксана Марченко
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Оксана Марченко объявила дату премьеры своего нового проекта «Паломница». Первый фильм выйдет в пятницу, 5 марта. Об этом телеведущая написала на своей странице в Instagram.

На видео Оксана Марченко прогуливается по территории Киево-Печерской лавры и ставит в церкви свечу. В коротком трейлере телеведущая рассказывает, что всегда мысленно благодарит Пресвятую Богородицу и Бога за то, что в самые тяжелые и опасные моменты жизни не оставляют ее.

«Сколько ужасного может случиться, если рядом нет того, кто незримо оберегает тебя от всякого зла. И если даже наступает тяжелое испытание, я вижу только одни следы на песке — следы Бога, который несет меня на руках», — говорит Оксана Марченко в трейлере проекта.

С 5 марта фильмы «Паломницы» будут выходить каждую пятницу. Посмотреть их можно будет на YouTube-канале телеведущей.

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