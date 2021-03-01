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Шоу-бизнес

Гарика Харламова чуть не убили на дне рождения

14:38 1 марта 2021
Гарик Харламов

Российский шоумен, резидент «Камеди клаб» Гарик Харламов шумно отпраздновал 40-летний юбилей, позвав друзей в караоке-клуб. Как сообщают интернет-СМИ, на вечеринке отметились Тимур Батрутдинов, Азамат Мусагалиев, Сергей Бурунов, лидер группы Little Big Илья Прусикин с Софией Таюрской, а также актер Гоша Куценко.

В программу шоу вошел и смертельный номер с участием именинника — некто в маске на лице махнул мечом по ананасу, стоящему на голове Харламова. Этот опасный момент показал в Instagram-stories Илья Прусикин, сопроводив его подписью «Чуть не убили Гарика».

 

Бывшая супруга актера Кристина Асмус также поздравила юбиляра, опубликовав в Instagram его фото с их совместной дочерью.

 

Напомним, накануне юбилея Харламов признал серьезные проблемы со здоровьем.

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