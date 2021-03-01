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Шоу-бизнес

«Супердедушка» Винокур показал, как тренирует «бойцовского» внука

18:28 1 марта 2021
Винокур

Юморист Владимир Винокур показал в соцсети очередное видео с внуком. Федя делает акробатические упражнения на диване, а дед его страхует, при этом подзадоривая мальчика.

«Федя возобновил тренировки по восточным единоборствам! У меня, пока не получается кувырок вперед! Надо срочно догонять мастера-Федю!» — написал юморист.

В сети общение дела с внуком вызвало восторг. Винокура назвали супердедушкой, а Феду супервнуком.

Между тем, в сети есть видео, в котором Винокур вместе с артистами своего театра репетирует новую программу. На видео он, но скорее всего его дублер, выполняет сложные трюки.

Подписчики в восторге от увиденного и отмечают, что деда научил внук Федя.


Известно, что после аннексии Крыма, Винокур не приезжал с концертами на свободную территорию Украины, но оккупированный полуостров посещал. Хотя раньше юморист любил бывать в нашей стране, где прошло его детство.

В одном из интервью «МК» Винокур заявил, что он категорически против выступления в сегодняшней Украине и считает, что украинской власти нужно поменять категорически все. Особенно россиянина шокировало переименование улиц в честь героев УПА и факельные шествия.

Аннексию Крыма и войну на Донбассе Винокур трактует как попытку Кремля помочь Киеву «от прихода воинствующих людей». Он также с пренебрежением высказался об украинской армии, украинской авиации, украинском космосе. На замечание журналиста о том, что на такие слова украинцы могут обидеться, российский актер цинично заявил, что прощения просить не собирается.

Между тем, несмотря на антиукраинские заявления, Винокур в базе данных сайта «Миротворец» не значится.

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