«Горячая мама»: беременная Квиткова впечатлила легкой эротикой

Супруга «холостяка» Никиты Добрынина Дарья Квиткова показала в Instagram провокационное фото, которое она назвала «Горячая мама».

Черный палантин прикрывает фигуру молодой женщины в бикини такого же цвета. На ногах у Даши стильные босоножки, шнуровка которых доходит почти до бедра. Девушка распустила волосы, ее взгляд устремлен в сторону. Несмотря на беременность, живот Даши не виден.

Снимок представлен в черно-белых тонах и в цвете.

Подписчикам Квитковой фото понравилось. Они осыпали будущую маму комплиментами.

Ранее Даша Квиткова публиковала в соцсети видео, в котором демонстрировала живот. А Никита Добрынин заявил, что рыдал от счастья, когда узнал, что его жена беременна.

Фото Instagram/kvittkova

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