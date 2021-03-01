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Шоу-бизнес

MamaRika станцевала для мужа «тверк после зимней спячки» и пожалела об этом

20:07 1 марта 2021
MamaRika

Певица MamaRika (Анастасия Кочетова), недавно ярко отпраздновавшая годовщину свадьбы, решила порадовать мужа Сергея Середу танцем тверк, но произошел «конфуз». Артистка разместила ролик в своем Instagram.

«Весна пришла… Когда решила станцевать мужу тверк после зимней спячки. Все-таки — зима или весна?» — подписала юмористическое видео MamaRika.

Она начала исполнять для мужа тверк, но вскоре у певицы вдруг «схватило» спину, и на этом танец завершился.

Подписчики оставили много восторженных комментариев: «Супер. Как всегда смешно. Спасибо за настроение», «В таком платье надо танцевать под пламя», «Ну, вы как всегда».

Как сообщалось ранее, один мужчина упорно преследовал Анстасию Кочетову, но она смогла добиться того, чтобы он исчез из ее жизни.

Фото из Instagram Анастасии Кочетовой

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