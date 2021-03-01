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Шоу-бизнес

«Чудо-женщина» Галь Гадот объявила о своей беременности

20:13 1 марта 2021
Галь Гадот

Израильская актриса Галь Гадот, исполнительница роли «Чудо-женщины», объявила о том, что они с мужем ждут третьего ребенка. 35-летняя Гадот поделилась в Instagram семейным фото с супругом и дочками, приложившими руки к ее животу.

Бывшая победительница конкурса «Мисс Израиль» в 2008 году вышла замуж за бизнесмена Ярона Версано. Их старшей дочери Альме девять лет, а младшей Майе — три.

Накануне Галь появилась на церемонии вручения премий «Золотой глобус» в коротком белом платье свободного покроя. Внимательные зрители уже тогда заподозрили, что она ждет ребенка.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», Галь попала в первую пятерку самых красивых женщин мира.

Фото Getty и Instagram

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