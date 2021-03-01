Беременная жена Павлика собралась провести весь март в гастролях

Жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая вместе с мужем отдыхает в Египте, рассказала в Instagram, что прошедший год для нее был тяжелым. Паре не удалось съездить в отпуск. Поэтому сейчас даже обыденный для многих артистов Египет воспринимается совсем по-другому.

«Мы с мужем ровно год не были на отдыхе, этот год был тяжелый во всех отношениях, поэтому даже Египет мы сейчас ценим по-особенному», — пишет женщина.

Она радуется тому, что может спокойно гулять и читать книгу под пальмами на берегу моря.

«Я максимально запасаюсь силами, впереди много работы, весь март в гастролях», — уточнила Екатерина.

Подписчики пожелали паре отличного отдыха и отметили, что беременность очень идет Екатерине — она просто расцвела.

Напомним, недавно жена Павлика показала в сети свой новый автомобиль.

Фото Instagram/repyahovakate

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