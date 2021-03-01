Меладзе показал 17-летнюю красавицу дочь

Продюсер Константин Меладзе, возродивший недавно группу «ВИА-Гра», опубликовал в соцсети фото с 17-летней дочерью Лией. Девушка отмечает день рождения.

Лия — дочь Константина Меладзе от первого брака с Яной Сумм. Пара была вместе 19 лет. В браке родилось трое детей — Алиса, Лия и Валерий. Первая жена Меладзе была участницей конкурса красоты «Мисс Украина».

Семейные фотографии Константин публикует очень редко. Поэтому каждый новый снимок становится предметом бурного обсуждения в сети. Подписчики композитора отметили красоту девушки, поздравили ее с 17-летием и пожелали счастья.

Напомним, ранее своих дочек и свой дом показала показала вторая жена Меладзе Вера Брежнева. А Валерий Меладзе похвастался взрослым сыном от Альбины Джанабаевой. Константину тоже исполнилось 17 лет.

Фото Instagram/meladzemusic

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