27.84 / 28.04 33.48 / 33.86
Киев: +1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Меладзе показал 17-летнюю красавицу дочь

21:24 1 марта 2021
Меладзе

Продюсер Константин Меладзе, возродивший недавно группу «ВИА-Гра», опубликовал в соцсети фото с 17-летней дочерью Лией. Девушка отмечает день рождения.

Лия — дочь Константина Меладзе от первого брака с Яной Сумм. Пара была вместе 19 лет. В браке родилось трое детей — Алиса, Лия и Валерий. Первая жена Меладзе была участницей конкурса красоты «Мисс Украина».

Семейные фотографии Константин публикует очень редко. Поэтому каждый новый снимок становится предметом бурного обсуждения в сети. Подписчики композитора отметили красоту девушки, поздравили ее с 17-летием и пожелали счастья.

Напомним, ранее своих дочек и свой дом показала показала вторая жена Меладзе Вера Брежнева. А Валерий Меладзе похвастался взрослым сыном от Альбины Джанабаевой. Константину тоже исполнилось 17 лет.

Фото Instagram/meladzemusic

132

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Горбунов с сыном

«Зачем такое показывать?» Горбунов разозлил подписчиков фотографией с сыном

Каменских и Машуковский

«Он только этого и ждет»: Каменских пожаловалась на Потапа во время флирта с тиктокером

Руслан Евдокименко

«Зиму пережили!» Сын Ротару поделился радостью

Меган Маркл и Опра Уинфри

«Королева — не дон Корлеоне»: Меган Маркл и Опру Уинфри обвинили в попытке изобразить Елизавету II боссом мафии

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер