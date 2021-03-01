Семенович будет судиться с известным футболистом из-за своей груди

Экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович намерена подать в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Речь идет об оскорблениях со стороны бывшего полузащитника сборной России Владимира Быстрова.

Об этом говорится в выпуске программы «Звезды сошлись».

Известно, что Семенович занималась фигурным катанием. Экс-фигуристку возмутили высказывания Быстрова о размере ее груди и спортивных успехах. Артистка хотела бы услышать от футболиста извинения.

Напомним, в интервью изданию «Спорт-Экспресс» заслуженный мастер спорта России, двукратный чемпион РФ в составе «Зенита» и бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года Владимир Быстров рассказал, что следит за фигурным катанием, так как им занимается его дочь. Он отметил, что главной проблемой этого вида спорта является большая грудь у спортсменок. Футболист привел в пример Семенович, заметив, что, если бы она хотела остаться в спорте, то «отрезала бы сиськи».

Семенович выступала в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым. Она завершила карьеру в 2001 году и перешла в шоу-бизнес. Ее партнер в паре с Татьяной Навкой в 2006 году выиграл Олимпийские игры.

Напомним, ранее Семенович хотела судиться с предпринимателем, решившим начать выпуск десертов в форме женской груди с названием «Прелести Анны».

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