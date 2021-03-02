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Шоу-бизнес

«Кошевого пчелы искусали?» На фото Потапа с «близнецом» увидели неладное

8:25 2 марта 2021
Кошевой

Продюсер, шоумен, рэпер, фронтмен группы «Mozgi» Алексей Потапенко (он же Потап) показал в своем Instagram очередное фото с актером студии «Квартал 95» Евгением Кошевым.

Снимок Потап подписал так: «Я и Я Евгений Кошевой».

Как известно, Потап стал ведущим в юмористическом проекте «Лига смеха».

Комментаторы дали свои заголовки для снимка. Одна из подписчиц поинтересовалась, не покусали ли Кошевого пчелы?

Напомним, недавно Евгений Кошевой рассмешил подписчиков своей «замерзшей» фотографией. Артист показал, что бывает, когда в морозный день забываешь дома головной убор.

Фото Instagram/realpotap, kvartal95.com/

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