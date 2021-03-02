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Шоу-бизнес

«Раньше вас ненавидела»: ждавшей гибели Алексея Панина женщине пришло озарение

8:49 2 марта 2021
Панин

Российский скандальный актер Алексей Панин объяснил в соцсети, почему на его канале в YouTube не появился фильм «Я вернулся».

Подписчики артиста с нетерпением ожидают выхода картины. Одна из комментаторов сообщила, что раньше ненавидела актера. Но после его интервью в эфире «Алена, Блин» и с Дмитрием Гордоном, мнение о нем поменяла. Женщина поняла философию Панина, его свободу. Она перестала его осуждать и стала внимательно следить за работами артиста.

Напомним, недавно Панин, уехавший в Испанию, в интервью для проекта «Алена, Блин!» рассказал о себе, своей маме, с которой не смог попрощаться, своей сексуальной жизни. Интервью вызвало интерес у публики.

Алексей Панин известен своими провокационными высказываниями и поступками. Он также является фигурантом базы «Миротворец» как провокатор и человек, сознательно нарушивший государственную границу Украины в АР Крым.

Фото Instagram/actor_ap

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