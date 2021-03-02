«Так он меня раздражал, что я не выдержал»: у Рыжего из «Иванушек» случился инцидент с журналистом

У солиста популярной российской группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова произошел неприятный инцидент с журналистом, бравшим у него интервью. Артист выдернул на лице молодого парня длинный торчащий волосок.

На видео в Instagram певец решил сгладить ситуацию, сделав аналогию с кадрами из фильма о Старике Хоттабыче.

«…я смотрю, а у него один длинный волосок на ни разу небритом подбородке. И так он меня раздражал, что я не выдержал и дернул! Чувак, надеюсь, ты не обиделся! Я же посоветовал тебе после съемки внимательно следить за своим внешним видом! Надеюсь, теперь ты всегда в порядке!» — так рыжий «Иванушка» объяснил свой поступок.

Отметим, интервью проходило за бокалом спиртного. Ранее в прессе писали, что рыжий «Иванушка», борясь с депрессией, стал часто прикладываться к рюмке, что привело певца к алкоголизму.

В июле прошлого года Андрей Григорьев-Апполонов с размахом отпраздновал свое 50-летие. На торжество, несмотря на карантин, пригласили около 300 гостей. Была на празднике и бывшая жена Андрея Мария Банкова, которая вышла замуж за известного баскетболиста, а также их с Андреем сыновья. После развода мальчики остались жить с отцом.

Андрей Григорьев-Апполонов является фигурантом базы «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины, незаконную концертную деятельность на территории оккупированного Россией Крыма.

Фото Instagram/apollonov_ag

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