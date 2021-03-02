«Женщина, о которой забыло время»: Элизабет Херли снялась в красном бархате с роскошным декольте

Британская модель и актриса Элизабет Херли, недавно восхитившая своих подписчиков снимком без штанов, опубликовала в Instagram новое фото, которое привело в восторг ее фанатов. Для съемки 55-летняя звезда выбрала черные босоножки на каблуках и брючный костюм из красного бархата. При этом Элизабет блеснула роскошным декольте, сидя, как она выразилась на троне — в эффектном металлическом кресле.

«Обожаю эту леди в красном», «Как вам удается всегда выглядеть такой прекрасной?», «Женщина, о которой забыло время», «Я в нее влюблен потому, что она самая красивая женщина, из всех, что я видел в своей жизни», — писали в комментариях.

Ранее Херли раскритиковали за снимки топлес на фоне снега.

Фото Instagram



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