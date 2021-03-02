В кожаной косухе и на «Харлей-Дэвидсон»: Михаил Поплавский в новом клипе удивил дерзким рокерским образом

Поющий ректор презентовал концертное видео на песню «Далі буде» в 3D виртуальной реальности

Поющий ректор Михаил Поплавский не перестает удивлять.

В первый день весны он представил суперсовременный концертный клип на новую песню «Далі буде».



Презентация в Университете культуры состоялась в кругу топ-блогеров Украины, известных артистов и продюсеров (Анна Тринчер, Ирина Кудашова, Богдан Буше, Алина Гросу, Владимир Бебешко, Василий Голованов, Илона Гвоздева, Алена Шоптенко, Александр Лещенко и другие).

Перед гостями Михал Михалыч появился в неожиданном рокерском образе: джинсах, кожаной косухе, перчатках и стильных очках. В таком виде он появляется и в клипе. Рассекает по улицам ночного города на мощном «Харлее- Дэвидсоне» в окружении красоток, а затем из брутального рокера превращается в трогательного романтика. В видео с помощью 3D графики создано семь узнаваемых столичных локаций.

Автором идеи и режиссером клипа стал студент пятого курса КНУКиИ Михаил Харченко, уговоривший Поплавского на смелый эксперимент с использованием современных мировых технологий: 3D виртуальной реальности, LED cube, Unreal Engine traking, systems и других.

«Мы снимали клип в совершенно новом для Украины формате, используя трендовые мировые технологии. Было сложно, ответственно, но очень интересно. Ведь мы первыми в Украине использовали эти технологии. Михаил Поплавский на площадке, как всегда, задавал тон, а мы старались передать в видео его характер, эмоции, страсть и любовь к жизни, к своему делу», — сказал Михаил Харченко.

Поплавский говорит, что сначала чувствовал себя неловко, поскольку не понимал, что происходит на площадке и как это будет выглядеть в итоге на картинке. Результатом он остался доволен, ведь его команде удалось соединить концертный клип, драматичный сюжет песни и характер исполнителя.

«Песня „Далі буде“ — это философия моей жизни. Благодарен авторам Николаю Бровченко и Виталию Волкомору, которые смогли отобразить мои жизненные убеждения. Считаю, что мы сами являемся творцами своей судьбы. Чтобы добиться результата, нужно смело идти вперед, не бояться вызовов, не бояться учиться у молодежи и всегда быть собой», — раскрыл секрет своего успеха Михаил Поплавский.

Он подчеркнул, что это экспериментальный пилотный проект. На карантине неугомонный поющий ректор снял шесть новых клипов. Ранее он презентовал четвертый вариант видео на свой хит «Юний орел» в 3D виртуальной реальности. В ближайшее время представит еще четыре новые работы, обещает неожиданные сюжеты и стильные режиссерские фишки.

Как стало известно «ФАКТАМ», особенный подарок для поклонниц Поплавский готовит к 8 Марта.

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