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Шоу-бизнес

Мирослава Карпович похвасталась роскошным подарком от Прилучного

10:20 2 марта 2021
Мирослава Карпович

Звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович, закрутившая роман с Павлом Прилучным, похвасталась роскошным подарком на 35-летие. Если ранее она не комментировала отношения с коллегой, не подтверждала и не отрицала их отношения. В свой день рождения Мирослава подтвердила роман с Прилучным и показала, какой романтичный сюрприз приготовил для нее любимый. Фото и видео праздника она опубликовала в Instagram.

День рождения начали отмечать с самого утра. Павел повел Мирославу в ресторан на завтрак. Специально для именинницы зал украсили цветами, свечами и лепестками роз, играл оркестр.

После этого Карпович оказалась на вертолетной площадке. Поднявшись на вертолете, актриса не смогла сдержать слез умиления. Внизу на снегу была надпись алыми буквами «Мирус с днем рождения!». Карпович так расчувствовалась, что не могла сказать и слова, утирала слезы на щеках и хлопала в ладоши.

Среди хэштегов особо выделяется один — #прилучшийволшебник. Не остается сомнений, кто именно оказался тем самым волшебником.

Кстати, 1 марта свой день рождения отметила и бывшая жена Прилучного, мать его двоих детей Агата Муцениеце. Ей исполнилось 32 года. Говорят, звездные супруги развелись после десяти лет брака именно из-за Карпович.

Мирослава не афиширует отношения с Павлом. Но их, вместе с детьми актера подлавливали папарацци.

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