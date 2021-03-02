«Я в шоке, как можно родить себя»: дочь певицы Славы поразила подписчиков сходством с матерью

Российская певица SLAVA (Анастасия Сланевская) вместе со своей старшей дочерью Александрой Морозовой спела песню «Прага — Москва». Короткий ролик артистка опубликовала в Instagram.

Поклонникам ролик понравился. Они отметили красоту дочери и ее мамы и пишут, что они очень похожи — копия друг друга.

Певица Слава была замужем за Константином Морозовым. В браке родила дочь Александру Морозову, которой сейчас 22 года. Пара расстались из-за бытовых разногласий.

Александра учится в Щепкинском училище и пробует себя в качестве певицы. Девушка выступает под псевдонимом «Мамина дочь». Продюсирует молодую артистку звездная мама.

Слава и Александра

У Славы есть младшая 10-летняя дочь Антонина от бизнесмена Анатолия Данилицкого, бывшего генерального директора ЗАО «Национальная резервная корпорация».

Напомним, Анастасия Сланевская (Слава) является фигуранткой базы «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым, участие в попытках легализации оккупации полуострова, незаконную коммерческую деятельность в оккупированном российскими захватчиками Крыму.

Фото radiokp.ru/z

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