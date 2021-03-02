«Идиотизм, так себя вести старушке»: мать Наташи Королевой «поплатилась» за оживленное фото

Мама певицы Наташи Королевой, недавно отметившая свое 75-летие, в первый день весны опубликовала в Instagram провокационный ролик с хорошими пожеланиями.

«С весной, друзья! Только позитивных эмоций и хорошее настроение не покинет больше вас!» — написала Людмила Порывай.

Кроме комплиментарных комментариев, в которых маму Королевой называют женщиной -позитивом, появились и резко негативные, порой даже оскорбительные.

Ранее Людмила Порывай выложила в Instagram видео со своим танцем, призывая подписчиков двигаться и поднимать себе настроение. А к юбилею мама Королевой покрасила волосы в красный цвет, нарядилась в легкое розовое платье с открытыми плечами. Ее образ одобрили далеко не все фолловеры.

Напомним, Наташа Королева является фигурантом базы «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым, участие в пропагандистских мероприятиях России против Украины, а также за участие в попытках легализации оккупации Крыма российскими захватчиками.

Фото Instagram/mama_luda_star

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