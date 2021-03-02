Приласкавший на днях экс-возлюбленную Олег Винник появился на публике с женой

Популярный певец Олег Винник, который на съемках очередного выпуска шоу «Голос країни» заинтриговал поклонников странным поведением, показал в соцсети, как с супругой, певицей Таюне, отметил первый день весны в радиоэфире.

Винник и Таисия Сватко пришли в студию «Русского радио», где устроили запоминающийся весенний концерт.

Напомним, ранее Винник рассказал, что на заре своей карьеры не смог правильно распорядиться большими деньгами, которые зарабатывал, выступая в популярных мюзиклах в Германии. По словам артиста, график выступлений был очень насыщенным, но доходы были такими, что Винник мог оптом скупать квартиры в центре Киева.

Певец также рассказал о сексе, который в зрелом возрасте приносит еще больший кайф, чем в молодости.

Фото Instagram/olegg.vynnyk

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