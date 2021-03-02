Замахнувшегося на шоу «Холостяк» Моргенштерна публично «опустил» коллега

Российский рэпер Тимати пошутил над своим коллегой по цеху Моргенштерном (Алишером Валеевым). Все началось с того, что в Instagram Тимати опубликовал анонс шоу «Холостяк» на росТВ, в котором он собирается принимать участие после развода с Анастасией Решетовой, матерью одного из его детей.

«Я не могу ничего гарантировать, за исключением того, что это будет лучший сезон в истории проекта. Ведь не зря я пришел», — написал исполнитель.

Среди комментаторов отметился Моргенштерн. Он намекнул, что лучший сезон будет, когда «холостяком» выступит он.

По этому поводу Тимати резко ответил, что финал с Моргенштерном известен заранее — он выберет наркотики и Славика (певец, настоящее имя — Артем Готлиб, сценическое — SLAVA MARLOW).

Как известно, у Моргенштерна есть девушка Дилара Зинатуллина. Также известно, что он действительно страдал или страдает от наркотической зависимости. Об этом Моргенштерн признавал в разных интервью, в том числе интервью Юрию Дудю.

Моргенштерн плотно сотрудничает с музыкантом, певцом, которого Тимати назвал Славиком. Славу открыл и раскрыл как талантливого музыканта сам Моргенштерн. Они живут вместе. Благодаря Славе у Моргенштерна есть хиты.

Несмотря на то, что некоторые из коллег Тимати считают, что для участия в шоу «Холостяк» придумано его расставание с Анастасией Решетовой, сама модель заявила, что после окончания проекта не собирается восстанавливать отношения с бывшим возлюбленным.

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