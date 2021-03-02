Сменил имидж: внук Ротару отпустил усы

Внук Софии Ротару Анатолий Евдокименко, увлекается музыкой и пробует себя в фотомодельном бизнесе. Недавно 26-летний парень изменил свой имидж. Его фото с усами опубликовала в Instagram Stories мама Светлана Евдокименко.

Анатолий в студии записывает музыку.

Ранее внук Ротару носил большую серьгу в ухе и выглядел по-другому.

Светлана Евдокименко часто публикует в соцсети фото своих близких, особенно сына и дочери.

Напомним, ранее сам Анатолий опубликовал в Instagram романтическую фотосессию из Нью-Йорка, а также приобщился к раскрутке танцевальной странички сестры Софии в TikTok.

Фото Instagram/shmn, Instagram/svetika/

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