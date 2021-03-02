Надоело: Тарас Цымбалюк открестился от статуса секс-символа

Актер Тарас Цымбалюк, получивший серьезную травму на съемках, открестился от статуса секс-символа украинского кино. Он признался, что это его раздражает.

«Мне надоели эти уже давно не модные статусы. Статус секс-символа для меня колючий. Потому что каждое второе интервью начинается с того, что „Вы — секс-символ…“. 358-й раз, ничего нового, ничего интересного. Может, было бы более приятно и справедливо, чтобы начиналось интервью с профессиональных разговоров, отталкиваясь от моих ролей, от моей позиции. Все как-то поверхностно. И так можно сказать о многих людях. Спросите у человека, что он читает, что думает о благотворительности, масса тем есть классных. Хочется чего-то нового. Мне кажется, американские актеры уже давно ничего не придумывают, а просто остаются самими собой. Это классный пример. А у нас получается, что толпа бежит за статусом секс-символа, занимается притворством, нет индивидуальности» — поделился актер в интервью в рамках проекта СТБ #Сильный.

Также актер считает, что существует стереотипное мнение о представителях его профессии, их образе жизни. Тарас считает, что артистов несправедливо называют бабниками и таковым себя не считает.

«Я часто слышу, что мужчина не может быть верным, что все актеры — бабники. Мне говорят: „Ну, ты же актер“. Столько стереотипов есть, которые навеяны какими одиночными случаями. Я считаю, если у тебя происходит что-то на работе, то дома не такая идеальная семья, не все гладко. Если ты можешь так легко всего лишиться и поставить на чашу весов свою семью. Тина долго привыкала к моим откровенным сценам с поцелуями. Их минимум, и я стараюсь эти сцены обходить. Я понимаю, что Тине очень неприятно смотреть, как я в кадре сижу, а на мне, например, скачет Даша Трегубова в клипе. Но она понимает, что это моя профессия, и с большим уважением относится к вещам, которые я делаю», — рассказал Цымбалюк.

В интервью «ФАКТАМ» Тарас рассказал, как сделал предложение своей любимой Тине в прямом эфире «Танців з зірками». Сейчас пара готовится к свадьбе.

Недавно Цымбалюк показал эротическую фотосессию с любимой.

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