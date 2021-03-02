«Это внебрачная дочь»: Олега Винника смутил повисший на нем ребенок

Над Олегом Винником подшутили во время автограф-сессии после концерта. Когда артист общался с поклонниками, у него на плечах повисла девочка. Винник пытался выяснить, что это за чудо-ребенок, а из зала пришел ответ: это ваша внебрачная дочь.

И певец, и публика с юмором отреагировали на такую версию. Видео с забавным инцидентом Винник опубликовал в Instagram.

Винник перед большим концертом в Броварах исполнил свои весенние хиты в студии «Русского радио». Поклонники признаются, что за время карантина соскучились по своему кумиру и надеются, что Олег решится на всеукраинский тур.

188

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter