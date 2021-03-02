Ушел из жизни актер из «Сватов» и «Женского доктора»

Ушел из жизни украинский актер Иван Марченко, известный по ролям в сериалах «Сваты», «Женский доктор». Он скончался 1 марта в возрасте 44 лет. О смерти артиста сообщили в студии дубляжа LeDoyen Studio, работал актер.

«После длительной отчаянной борьбы со страшной болезнью нас покинул талантливый актер, режиссер и прекрасный человек Иван Марченко. Светлая память. Нам тебя будет очень не хватать», — говорится в сообщении.

Известно, что Марченко пять лет боролся с онкологией. У него был рак костей. На какое-то время болезнь отступила, но наступил рецидив.

Иван Марченко родился 27 февраля 1977 года, окончил актерский факультет Харьковского университета искусств имени Котляревского.

Служил в Национальном академическом театре русской драмы им. Леси Украинки. Большую известность в 2004 году актеру принесли социальные ролики о правилах поведениях в метро.

Также Марченко снимался в популярных сериалах «Сваты», «Родные люди», «Ментовские войны. Одесса», «Байки Митяя», «Женский доктор».

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