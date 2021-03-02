Еще одну известную российскую актрису не впустили в Украину

Актрису Розу Хайруллину, гражданку РФ, не пустили в Украину, куда она прилетела на киносъемки. Об этом Госпогранслужба сообщает в своем Facebook.

В международном аэропорту «Борисполь» при оформления пассажиров рейса из Минска в Киев пограничники выяснили, что актриса театра и кино Роза Хайруллина посещала Крым, нарушив установленный порядок въезда-выезда. Зафиксированы несколько ее визитов на оккупированный РФ полуостров. При этом актриса собиралась сниматься в кино в Украине.

Пограничники на три года запретили гражданке РФ въезд в страну. Актриса отправилась обратным рейсом в Беларусь.

Роза Хайруллина известна по ролям в фильмах «Иван Грозный», «Чемпионы» «Кроткая».

Напомним, ранее в Украину запретили въезд актеру Артему Черненко, а также продюсеру Максиму Фадееву.

Фото: Legion-Media

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