Малахов признался, сколько платит звездам за участие в его программе

Российский шоумен Андрей Малахов существенно урезал гонорары участникам своих шоу. Если раньше звезды за сенсационные откровения или разоблачения могли рассчитывать на миллионные выплаты, то теперь вознаграждение гораздо скромнее. Некоторым малоизвестным или напротив, слишком часто появляющимся на ТВ приходится довольствоваться скромными 20−50 тысячами рублей. Новые расценки приводит КП.ru.

После введенного режима экономии на 500 тысяч рублей от Малахова гости могут рассчитывать лишь за эксклюзивные подробности громкой истории. Это, например, касалось Владимира Конкина и его семьи после трагической гибели Софии Конкиной.

Иногда повысить гонорар возможно, если подписать соглашение об эксклюзиве. Имеется в виду обязательство не появляться на телеканалах-конкурентах в течение определенного времени (от недели до месяца). Без такого договора вдовцу Валентины Легкоступовой Юрий Фирсову светят гонорары до 300 тыс. рублей за появление в эфире, при подписании соглашения вознаграждение увеличивается до 500 тысяч. Иногда публичные личности забывают о подписанных договоренностях, как случилось с тем же Фирсовым. Естественно, если нарушение сделки раскроется, суммы к выплате звездному гостю будут пересмотрены.

Малахов рассказал о слухах, ходящих в телетусовке, что стриптизер Тарзан (Сергей Глушко) за свои откровения о любовнице просил 2 млн рублей. Ни один телеканал на такие условия не пошел. В итоге признания Тарзана были озвучены на YouTube-канале Ксении Собчак, где аудитория гораздо меньше телевизионной.

Напомним, Андрей Малахов внесен в базу «Миротворца» за участие в российских информационно-пропагандистских провокациях. Имеется в виду «телемост» «Надо поговорить» в 2019 году, организованный каналом «Россия1».

Фото malakhov007/instagram

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